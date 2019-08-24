Премьер Италии выразил озабоченность ситуацией с пожарами в Амазонии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что озабочен ситуацией в лесах Амазонии, уничтожаемых пожарами, передает Report со ссылкой на ТАСС..

Об этом он написал в субботу в Facebook, напомнив, что эта тема будет предметом обсуждения на саммите Группы семи, где он представляет Италию, несмотря на то, что 20 августа подал в отставку в связи с развалом правящей коалиции.

"Требуют решения серьезные задачи в мировой экономике, торговле, безопасности, международной политике, а также в борьбе с климатическими изменениями. Мы особенно обеспокоены тем, что происходит в Амазонии, зеленых легких планеты, уничтожаемых пожарами", - написал Конте.

Он упомянул также, что Италия сейчас переживает трудный политический момент, "но это не значит, что мы не должны участвовать в поисках решений мировых проблем".