Премьер Италии пригрозила отставкой министру культуры страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готова сместить министра культуры Дженнаро Санджулиано с должности, если информация о тратах ведомства на командировки инфлюенсера Марии Розарии Бочча, назвавшей себя "советником" министра, подтвердится.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готова сместить министра культуры Дженнаро Санджулиано с должности, если информация о тратах ведомства на командировки инфлюенсера Марии Розарии Бочча, назвавшей себя "советником" министра, подтвердится.

Как передает Report, об этом пишет газета Repubblica.

"Если выяснится, что в командировках, в которых Мария Розария Бочча сопровождала главу минкультуры, поездки и гостиницы оплачивало министерство - при отсутствии формального назначения - то тогда поступило бы требование об отставке", - пишет издание.

Скандал вокруг Бочча возник после того, как в соцсетях в конце августа она опубликовала фотографию с Санджулиано, поблагодарив его за должность "советника по крупным мероприятиям". В соцсети эффектной 41-летней женщины ранее появлялись и другие фотографии с министром, создающие впечатление о том, что она работает в ведомстве.

Накануне Мелони заявила о том, что Санджулиано разъяснил ей ситуацию вокруг Бочча. По ее словам, министр заверил, что блогер не имела доступа ни к какому конфиденциальному документу, особенно касающемуся проведения встречи глав минкультуры "Большой семерки" в Помпеях.

Министерство культуры продолжает настойчиво отрицать участие блогера с 28 тысячами подписчиков в работе ведомства, на что Бочча ответила в соцсети скриншотами, из которых следует, что ее удалили из чатов Минкультуры в Whatsapp.