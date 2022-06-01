Премьер Испании: Санкции должны оставаться в силе, пока армия РФ находится в Украине

Премьер Испании Педро Санчес призвал сочетать жесткие меры в отношении России с дипломатией.

Премьер Испании Педро Санчес призвал сочетать жесткие меры в отношении России с дипломатией.

Как передает Report, об этом пишет итальянская газета "Соле 24 оре".

"Мы должны жестко реагировать, но при этом - оставлять возможность для дипломатии, так как она позволит положить конец агрессии", - заявил он, говоря о России после завершения саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

При этом Санчес призвал оставлять санкции против РФ в силе до тех пор, пока российские войска находятся в Украине.

"ЕС не должен отказываться от дипломатии. Другие страны смотрят на эту проблему иначе и хотят еще более твердых действий. Однако все войны заканчиваются, когда удается найти дипломатическое решение", - добавил премьер.