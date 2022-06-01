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Премьер Испании: Санкции должны оставаться в силе, пока армия РФ находится в Украине

Премьер Испании: Санкции должны оставаться в силе, пока армия РФ находится в Украине Премьер Испании Педро Санчес призвал сочетать жесткие меры в отношении России с дипломатией.
Другие страны
1 июня 2022 г. 07:10
Премьер Испании: Санкции должны оставаться в силе, пока армия РФ находится в Украине

Премьер Испании Педро Санчес призвал сочетать жесткие меры в отношении России с дипломатией.

Как передает Report, об этом пишет итальянская газета "Соле 24 оре".

"Мы должны жестко реагировать, но при этом - оставлять возможность для дипломатии, так как она позволит положить конец агрессии", - заявил он, говоря о России после завершения саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

При этом Санчес призвал оставлять санкции против РФ в силе до тех пор, пока российские войска находятся в Украине.

"ЕС не должен отказываться от дипломатии. Другие страны смотрят на эту проблему иначе и хотят еще более твердых действий. Однако все войны заканчиваются, когда удается найти дипломатическое решение", - добавил премьер.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyanın Baş naziri: "Rusiya ordusu Ukraynada olduğu müddətdə sanksiyalar qüvvədə qalmalıdır"

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