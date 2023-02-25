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Премьер Индии и канцлер Германии обсудят развитие оборонного партнерства

Премьер Индии и канцлер Германии обсудят развитие оборонного партнерства Укрепление оборонного и экономического сотрудничества, а также расширение научно-технического партнерства находятся в центре внимания на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 12:55
Премьер Индии и канцлер Германии обсудят развитие оборонного партнерства

Укрепление оборонного и экономического сотрудничества, а также расширение научно-технического партнерства находятся в центре внимания на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на своей странице в Twitter.

"В центре внимания переговоров будет укрепление двустороннего сотрудничества, развитие партнерства в области экологического и устойчивого развития и экономического партнерства, а также налаживание более тесных связей в сфере обороны", - говорится в сообщении.

Багчи также отметил, что стороны обсудят пути повышения мобильности талантов и расширения научно-технического сотрудничества.

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