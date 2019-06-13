​Премьер Грузии заявил о планах установить прямое авиасообщение с США

Грузия и США интенсивно работают над началом прямых полетов между странами, заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе в ходе своего визита в Вашингтон, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ежедневно в Грузию осуществляется более 100 прямых рейсов из стран Азии, Европы и Ближнего Востока, и мы очень интенсивно работаем над началом прямых рейсов между Грузией и США", - заявил Бахтадзе, его слова приводит пресс-служба правительства.

Глава правительства отметил, что несколько лет назад ситуация была радикальна иной - в Грузию совершались лишь редкие рейсы из нескольких стран Европы.