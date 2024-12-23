Премьер Гренландии раскритиковал призыв Трампа установить контроль США над островом

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа за заявления о намерении установить контроль США над островом, являющимся автономной территории Дании.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа за заявления о намерении установить контроль США над островом, являющимся автономной территории Дании.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу", - говорится в заявлении Эгеде.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимо контролировать Гренландию.

В первый президентский срок Трампа в 2019 году американские СМИ писали, что он интересовался возможностью приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Власти королевства обсуждать продажу Гренландии тогда отказались, назвав идею абсурдной.