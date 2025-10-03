Премьер Франции обещает не применять спецпроцедуру для решений в обход парламента

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что не будет прибегать к применению специальной процедуры для принятия правительственных проектов "в обход" парламента.

Какпередает Report со ссылкойс на телеканал BFMTV, об этом он заявил в ходе своего утреннего обращения.

Лекорню заявил, что решил отказаться от применения ст. 49.3 Конституции Франции во время своего правления – практики, к которой приходилось прибегать многим предыдущим премьерам страны, не имея большинства в парламенте.

Процедура предусматривает, что правительство утверждает нужный проект без голосования в зале, но Национальная ассамблея получает возможность отправить правительство в отставку, выразив ему недоверие.

Он сказал, что правительству придется "изменить подходы", в частности во взаимодействиях с парламентом.

Ранее левая партия "Непокорившаяся Франция" сообщила, что на этой неделе выдвинет первый вотум недоверия Лекорню.

По данным телеканала, спустя более трех недель после своего назначения Лекорню все еще не сформировал состав правительства.