Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Премьер Франции обещает не применять спецпроцедуру для решений в обход парламента

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 12:02
    Премьер Франции обещает не применять спецпроцедуру для решений в обход парламента

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что не будет прибегать к применению специальной процедуры для принятия правительственных проектов "в обход" парламента.

    Какпередает Report со ссылкойс на телеканал BFMTV, об этом он заявил в ходе своего утреннего обращения.

    Лекорню заявил, что решил отказаться от применения ст. 49.3 Конституции Франции во время своего правления – практики, к которой приходилось прибегать многим предыдущим премьерам страны, не имея большинства в парламенте.

    Процедура предусматривает, что правительство утверждает нужный проект без голосования в зале, но Национальная ассамблея получает возможность отправить правительство в отставку, выразив ему недоверие.

    Он сказал, что правительству придется "изменить подходы", в частности во взаимодействиях с парламентом.

    Ранее левая партия "Непокорившаяся Франция" сообщила, что на этой неделе выдвинет первый вотум недоверия Лекорню.

    По данным телеканала, спустя более трех недель после своего назначения Лекорню все еще не сформировал состав правительства.

    Себастьян Лекорню Франция вотум недоверия
    Fransa telekanalı: Baş nazir üç həftədən artıqdır ki, hökuməti formalaşdıra bilmir

    Последние новости

    13:10
    Фото

    Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистики

    Внешняя политика
    13:10

    III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    13:08

    В PASHA Holding призвали к усилению гражданского надзора за рыночной конкуренцией

    Бизнес
    13:05

    В Азербайджане предлагается разработать карты конкуренции

    Бизнес
    13:03

    Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛА

    Другие страны
    12:54

    Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

    В регионе
    12:54
    Фото
    Видео

    Азербайджан начал экспорт электродов в Туркменистан

    Промышленность
    12:54

    Эрсин Татар посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    12:45

    Граждане Индии устроили драку с поножовщиной в Ереване

    В регионе
    Лента новостей