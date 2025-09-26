Премьер Франции намерен сформировать новое правительство до 1 октября
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен сформировать новое правительство до начала работы парламента 1 октября.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.
"Правительство будет назначено до начала работы парламентариев. Я хочу продолжить работу над проектом бюджета. Министры, желающие войти в правительство, должны будут поддержать этот бюджет", - сказал премьер.
