Премьер Франции 8 сентября внесет на голосование вопрос о доверии кабмину

Другие страны
25 августа 2025 г. 19:32
Премьер-министр Франции Франсуа Байру внесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание (нижняя палата парламента республики) вопрос о доверии правительству.

Как передает Report, сказал глава кабмина на пресс-конференции в Париже, трансляция которой велась в соцсети X.

"Я обратился к президенту республики с просьбой созвать внеочередную сессию парламента, на которой правительство поставит вопрос о доверии", - сказал Байру.

По его словам, "при отсутствии большинства правительство падет".

Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на €12 млн". Всего же долг уже достиг €3,4 трлн. Байру также предупредил, что только на обслуживание долга до конца года будет потрачено €66 млрд.

Ранее премьер представил ряд мер для включения в бюджет, с помощью которых правительство рассчитывает сэкономить €43,8 млрд в 2026 году.

Правительство Байру было сформировано в декабре 2024 года

Версия на английском языке French PM Bayrou to hold high-stakes confidence vote ahead of budget debate
Версия на азербайджанском языке Fransa Baş naziri sentyabrın 8-də hökumətə etimad məsələsini səsverməyə qoyacaq

