Премьер Болгарии отправил в отставку нескольких министров

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов решил отправить в отставку министра финансов Владислава Горанова, министра внутренних дел Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов решил отправить в отставку министра финансов Владислава Горанова, министра внутренних дел Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение было принято по итогам встречи Борисова с областными координаторами партии ГЕРБ.

От ГЕРБ заявили, что отставка министров последовала для того, чтобы опровергнуть предположения о том, что они находятся в прямой зависимости от политической партии "Движение за права и свободы", а партия высоко оценивает вклад министров в работу правительства страны.

"Министры перед премьер-министром Бойко Борисовым декларировали готовность подать свои отставки немедленно. В четверг необходимые документы будут внесены", - сообщила правительственная пресс-служба.

Решения об отставке министров было принято на фоне массовых акций протеста с требованием отставки правительства страны и главного прокурора, которые седьмой день подряд продолжаются в Болгарии.