Премьер Австралии назвал введенные Facebook ограничения угрозой для страны

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал ограничения, введенные компанией Facebook на территории страны, угрозой, укрепившей решимость правительства принять кодекс для медиапространства, и призвал компанию вернуться к переговорам.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал ограничения, введенные компанией Facebook на территории страны, угрозой, укрепившей решимость правительства принять кодекс для медиапространства, и призвал компанию вернуться к переговорам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом австралийский лидер заявил в пятницу, выступая перед журналистами в Сиднее.

"Это Австралия, если вы хотите вести здесь бизнес, вы работаете по нашим правилам, - это разумно. Но идея закрыть сайты, что они (Facebook) сделали вчера, это своего рода угроза, и... это не очень хороший шаг с их стороны. Необходимо быстро перешагнуть это и вернуться к столу переговоров, чтобы во всем разобраться", - сказал Моррисон, отметив, что Австралия не отступит от своего намерения внедрить кодекс для участников медиарынка.

Глава правительства отметил, что лидеры Великобритании, Индии и Канады внимательно следят за развитием ситуации в Австралии и за реакцией Facebook на намерение страны ввести кодекс для СМИ. "Мы видим большой интерес всего мира к тому, что делает Австралия. Нехорошо удалять Австралию из друзей, потому что мы очень дружелюбны", - сказал Моррисон.

Главный казначей страны Джош Фрайденберг в свою очередь отметил, что в данном случае "на кону больше, чем одна или две коммерческие сделки". "Речь идет о суверенитете Австралии", - подчеркнул он. Также казначей сообщил, что Австралия выступила с призывом к другим странам поддержать ее в стремлении урегулировать поведение цифровых гигантов и побудить их платить за новости, опубликованные на их платформах.

Напомним, что 18 февраля администрация Facebook отключила возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии.