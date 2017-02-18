Премьера Польши выписали из больницы после ДТП

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Польши Беата Шидло, которая была госпитализирована после ДТП в городе Освенциме, покинула больницу, передает Report со ссылкой на Polskie Radio.

Как пишет издание, премьер-министр поблагодарила медиков, которые работали с ней, сотрудникам аварийно-спасательных служб, полиции и всех, кто поддерживал ее и пострадавших в ДТП.

"Мы будем находиться в контакте с врачами еще несколько дней для реабилитации", - сказал, в свою очередь, официальный представитель польского правительства Рафал Бохенек.

Во вторник глава правительства примет участие в заседании совета министров страны.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Польши Беата Шидло попала в ДТП в городе Освенциме, вблизи Кракова.