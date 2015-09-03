​Премьер Венгрии: Ситуация с беженцами может привести к социальному взрыву в Европе

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Складывающаяся в Европе ситуация с беженцами может привести к непредсказуемым последствиям. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Все то, что сейчас происходит перед нашими глазами, грозит привести к взрыву во всей Европе и уже вызывает тревогу по всему миру", - подчеркнул он.

Венгрия опять закрыла границу для беженцев, выпустив многотысячную волну в страны ЕС

"Если мы не сможем защитить наши границы, Шенген окажется в опасности. Этого никто не желает", - предупредил Орбан. "Удручает то, что кроме Венгрии никто не хочет защищать границы ЕС", - добавил премьер.