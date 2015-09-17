Премьер Венгрии: действия страны по отношению к беженцам основаны на здравом смысле

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Ограничивая поток переселенцев из стран третьего мира, Венгрия руководствуется исключительно соображениями здравого смысла и, к тому же, строго следует в этом плане букве Шенгенских соглашений, передает Report со ссылкой на агентство ТАСС.

Такую точку зрения высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном в четверг.

"Каждый день находится кто-то, кто критикует Венгрию. Прямо как в школе... Ох уж эти социалисты! У них очень сложный ход мыслей. В Венгрии мы руководствуемся собственным здравым смыслом. Некоторые хотят незаконно пересечь нашу границу, и мы не можем им этого позволить. Вот и все", - заметил глава венгерского правительства.

Говоря о дальнейших шагах своей страны по охране рубежей, Виктор Орбан подтвердил, что вслед за возведением барьера на границе с Сербией и аналогичного решения на румынском направлении в его правительстве рассматривают также возможность перекрытия пограничной линии с Хорватией.

"Маршрут выбирают не мигранты, а проводники. Коль скоро они больше не смогут пересекать Венгрию, они изменят путь, следуя, вероятно через Румынию, - отметил он. - По этой причине мы решили построить защитный барьер на румынской границе вдоль реки Муреш. И мы также весьма вероятно построим еще один - вдоль хорватской границы".

Как подчеркнул Орбан, строгий контроль, который Будапешт установил на своей границе, полностью соответствует нормам ЕС по охране внешних рубежей. "Венгрия оказалась единственной страной, которая всерьез восприняла Шенгенские соглашения, и теперь нас критикуют за это. Просто смешно, - сказал он. - Однако я с радостью вижу, что все больше европейских руководителей встают на тот же путь. Таким образом, мы видим, что венгерские позиции не являются экстремистскими".

Венгерский премьер также сообщил, что вопреки негативному образу, который получила Венгрия в глазах Западной Европы, его страна постоянно принимает у себя беженцев с Ближнего Востока. "За последние пять лет, начиная с "арабской весны", мы приняли у себя 1,5 тыс семей. Приютить этих людей - оказавшихся в опасности христиан - попросила нас Коптская церковь. Мы ранее это не афишировали", - уточнил Орбан.