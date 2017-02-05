Премьер Румынии заявил об отмене вызвавшего протесты указа об амнистии

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну в своем телеобращении заявил, что правительство страны отменит указ об амнистии, который послужил причиной массовых протестов по всей стране, передает Report.

«Мы проведем экстренное заседание (кабмина. – Report), на котором отменим указ, законным путем предотвратим его введение. Я не хочу разделять Румынию», – сказал он.

В свою очередь, спикер сената Кэлин Тэричану, являющийся также лидером партии «Альянс либералов и демократов», заявил, что правительство приняло такое решение, так как ему «нечего скрывать».

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис обратился в Конституционный суд республики с целью попытаться оспорить изменения в Уголовном кодексе, которые касаются декриминализации ряда преступлений, что привело к масштабным акциям протеста на территории страны.