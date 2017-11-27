Премьер-министр Турции: Трамп понял что важно для Турции

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп понял что важно для Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом он сказал в Лондоне, отвечая вопросы журналиста BBC WorldЛьюси Хоккингс.

Он заявил, что политика его страны по отношению с ИГИЛ была известна с самого начала.

"Если воюете с ИГИЛ, нужно выбирать правильных союзников. Невозможно использовать одну террористическую организацию в борьбе против другой. Нам сказали, что сотрудничество с YPG и PYD не выбор, а необходимость Хотя мы это и не приняли, но вошли в положение. Это были временные связи. Потому как ИГИЛ на гране поражения."