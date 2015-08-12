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    ​Премьер-министр Ливии уходит в отставку

    Я официально ухожу в отставку

    Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ливии Абдалла ат-Тани уходит с поста.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил премьер в телевизионном интервью.

    «Я официально ухожу в отставку, в воскресенье я предоставлю документы Палате представителей», — сказал он.

    После убийства Муамара Кадаффи в 2011 году в стране действуют два правительства — признанное международным сообществом правительство на востоке и находящееся в Триполе происламистское правительство.

    В мае 2015 года на ат-Тани было совершено покушение.

    Ранее посол ООН в Ливии призвал воюющие стороны прийти к согласию к концу августа. 

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