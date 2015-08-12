​Премьер-министр Ливии уходит в отставку

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ливии Абдалла ат-Тани уходит с поста.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил премьер в телевизионном интервью.

«Я официально ухожу в отставку, в воскресенье я предоставлю документы Палате представителей», — сказал он.

После убийства Муамара Кадаффи в 2011 году в стране действуют два правительства — признанное международным сообществом правительство на востоке и находящееся в Триполе происламистское правительство.

В мае 2015 года на ат-Тани было совершено покушение.

Ранее посол ООН в Ливии призвал воюющие стороны прийти к согласию к концу августа.