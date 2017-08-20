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    Премьер-министр Израиля рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным

    Кремль пока не сообщал о том, что такая встреча планируется

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 23 августа в Сочи для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в поступившем в субботу в представительство ТАСС сообщении канцелярии главы правительства Израиля.

    "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится в среду в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в регионе", - говорится в заявлении.

    В канцелярии израильского премьера отметили, что "за последние два года Нетаньяху неоднократно встречался с Путиным для обсуждения двусторонних и региональных вопросов с целью предотвращения нежелательных инцидентов между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии, что до сих пор успешно осуществляется".

    Кремль пока не сообщал о том, что такая встреча планируется.

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