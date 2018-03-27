Премьер-министр Израиля госпитализирован

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован во вторник с высокой температурой и сильным кашлем в иерусалимский медицинский центр "Хадасса Эйн-Карем".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, медики считают, что Нетаньяху недостаточно отдохнул после перенесенной две недели назад простуды. Это и стало причиной ухудшения симптомов заболевания.