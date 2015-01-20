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    Премьер-министр Ирака попросил помощи у Путина в борьбе против ИГИЛ

    Аль-Ибади: Террор оказывает воздействие не только на Ирак, но и на регион и весь мир

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хейдар Аль-Ибади попросил помощи у Путина в борьбе против ИГИЛ. Как сообщает Report со ссылкой на турецкий канал NTV, он заявил об этом на встрече в Багдаде со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

    "Террор оказывает воздействие не только на Ирак, но и на регион и весь мир", - заявил Аль-Ибади.

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