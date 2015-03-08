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    ​Премьер Малайзии надеется, что пропавший Boeing будет найден

    Boeing 777-200 пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак выразил надежду, что пропавший ровно год назад Boeing будет найден.

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

    "Совместно с нашими международными партнерами мы исследуем любую, даже самую маленькую деталь. Малайзия продолжает поиски и надеется, что MH370 будет найден", — заявил премьер.

    Ранее стало известно, что Пекин пообещал продолжить поиски.

    Boeing 777-200 пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Он следовал рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Связь с лайнером оборвалась, дальнейшая его судьба неизвестна.

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