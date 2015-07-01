​Премьер Кыргызстана уволил главу наркоконтроля и всех его заместителей

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев уволил руководителя государственной службы по контролю наркотиков (ГСКН) республики Алымбая Султанова и трех его заместителей.

Как передает Report, об этом сообщил аппарат киргизского правительства.

“Перед этим была создана межведомственная комиссия по изучению сложившейся в ГСКН ситуации. По итогам работы было установлено, что в ведомстве работа не ведется на должном уровне”, - говорится в сообщении.

В связи с этим Сариев и принял решение об освобождении от занимаемых должностей руководителей ГСКН.

“Прежде всего, конфликт между первыми лицами ГСКН внес существенный раскол и дисбаланс в деятельности всей службы, – приводят в аппарате правительства слова премьера. – В моей практике не было примеров, когда руководитель государственного органа и его заместители жаловались друг на друга”.

Глава правительства также подчеркнул, что за последнее время ГСКН не проводила каких-либо масштабных спецопераций по пресечению деятельности крупных наркоканалов “с изъятием значительного веса тяжелых наркотиков” и привлечением к ответственности всей цепочки преступников “от исполнителя до организатора”. Новым руководителем ГСКН назначен бывший начальник одного из управлений МВД республики Рафик Мамбеталиев.