Премьер Израиля назвал слова генсека ООН "попутным ветром терроризма"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал высказывания генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о ближневосточном конфликте "попутным ветром для терроризма" и предупредил, что они не помогают организации восстановить "давно утраченный нейтралитет", информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

В выступлении Пан Ги Муна на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, израильтяне обратили, в первую очередь, внимание на его слова о том, что всплеск палестинского насилия может быть естественным результатом отчаяния, порожденного оккупацией и затянувшейся стагнацией мирного процесса.

"Терроризму нет оправдания. Палестинские убийцы не хотят строить государство. Они хотят уничтожить государство и открыто об этом говорят. Они хотят убивать евреев просто потому, что они евреи, и открыто об этом говорят. Они убивают не ради мира и не во имя прав человека", — прокомментировал услышанное Нетаньяху.

"ООН давно утратила нейтралитет и моральную силу. Слова генерального секретаря не улучшают ситуацию", — добавил он.

Во вторник израильтяне похоронили 23-летнюю соотечественницу, которую зарезали двое палестинцев, проникших в одно из поселений на Западном берегу реки Иордан. Оба были убиты. Их вылазка продолжила череду практически ежедневных палестинских атак, жертвами которых с осени прошлого года стали более 20 граждан еврейского государства, сотни получили ранения.

"В человеческой природе реагировать на оккупацию, которая часто служит мощным катализатором ненависти и экстремизма", — приводят израильские СМИ выдержки из речи Пан Ги Муна.