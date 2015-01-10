Премьер Италии выступил за создание единой разведывательной службы ЕС

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Маттео Ренци на фоне последних событий во Франции выступил за создание единой разведывательной службы ЕС.

"В ЕС есть единая валюта, но у нас должна быть и единая разведывательная служба, единая дипломатия. Когда возникают полемики, я говорю, что перед лицом терроризма Италия и ЕС должны быть едины", - сказал Ренци в эфире программы "Восемь с половиной" на телеканале La7, которая вышла в пятницу вечером.

Итальянский премьер отметил, что выразил соболезнования и солидарность президенту Франции Франсуа Олланду от лица всей Италии.

"Когда сталкиваешься с такими поступками как эти, прежде всего, я считаю, должно быть чувство единства и близости: удар по Парижу - это удар по сердцу Европы", - добавил Ренци, , передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Говоря о том, как итальянское правительство отреагировало на события во Франции, премьер отметил, что в стране повышен уровень террористической угрозы, однако в настоящий момент нет никаких сигналов о существовании какой-либо опасности.