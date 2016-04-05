Премьер Исландии подал в отставку на фоне "офшорного скандала"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлёйгссон подал в отставку на фоне "офшорного скандала".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила немецкая компания Deutsche Welle.

Интернет-петицию с требованием отставки главы правительства всего за несколько дней подписали почти 30 тыс. человек, при этом население страны составляет 330 тыс. Многотысячная демонстрация против премьер-министра прошла у здания Альтинга (парламент Исландии) в понедельник.