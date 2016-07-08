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    Премьер Ирака уволил главу безопасности Багдада

    Данное решение было принято на фоне нарастания недовольства общественности уровнем безопасности в столице

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдеру аль-Абади уволил главу службы безопасности Багдада Аббуда Канбара, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

    Данное решение было принято на фоне нарастания недовольства общественности уровнем безопасности в столице. 

    В результате теракта в Багдаде на прошлой неделе погибли около 290 человек. По официальным данным, число погибших составляет 186 человек.

    Всего через несколько часов после увольнения Канбара в Багдаде произошел очередной теракт. В результате нападения на  мавзолей погибли, по последним данным, 37 человек.

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