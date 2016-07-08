Премьер Ирака уволил главу безопасности Багдада

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдеру аль-Абади уволил главу службы безопасности Багдада Аббуда Канбара, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Данное решение было принято на фоне нарастания недовольства общественности уровнем безопасности в столице.

В результате теракта в Багдаде на прошлой неделе погибли около 290 человек. По официальным данным, число погибших составляет 186 человек.

Всего через несколько часов после увольнения Канбара в Багдаде произошел очередной теракт. В результате нападения на мавзолей погибли, по последним данным, 37 человек.