Премьер Ирака: Освобождение мечети Ан-Нури в Мосуле символизирует конец существования ИГ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Возвращение контроля над соборной мечетью Ан-Нури в Мосуле, где главарь террористической группировки "Исламское государство" объявил о создании "халифата", означает конец существования псевдогосударства террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

"Взрыв боевиками ИГ мечети Ан-Нури и минарета Аль-Хадба и сегодняшнее возвращение их властям - объявление об окончании [существования] лжегосударства ИГ", - приводит слова аль-Абади его канцелярия.

Премьер отметил, что власти Ирака продолжат преследовать и уничтожать боевиков ИГ, пока не останется ни одного террориста в Ираке.

Ожидается, что аль-Абади выступит в ближайшее время с "победной речью" в Западном Мосуле после завершения операции против боевиков ИГ. По имеющейся информации, в городе до сих пор остается порядка 200 боевиков.