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    Премьер Ирака: ИГ на территории страны будет разгромлена за три месяца

    По всем имеющимся данным, Ираку требуется три месяца, чтобы окончательно разгромить ИГ

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Ирак в течение трех месяцев разгромит формирования террористической группировки "Исламское государство", действующие на территории страны.

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Sumaria, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади.

    "По всем имеющимся данным, Ираку требуется три месяца, чтобы окончательно разгромить ИГ", - заявил он.

    В настоящее время иракская армия проводит операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула, который боевики рассматривают своей столицей в этой стране. 

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