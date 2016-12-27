Премьер Ирака: ИГ на территории страны будет разгромлена за три месяца

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Ирак в течение трех месяцев разгромит формирования террористической группировки "Исламское государство", действующие на территории страны.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Sumaria, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади.

"По всем имеющимся данным, Ираку требуется три месяца, чтобы окончательно разгромить ИГ", - заявил он.

В настоящее время иракская армия проводит операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула, который боевики рассматривают своей столицей в этой стране.