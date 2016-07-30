​Премьер Баварии назвал условия безопасности ФРГ

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Баварии, председатель входящей в правящую в ФРГ коалицию партии Христианско-социальный союз (ХСС) Хорст Зеехофер считает, что для улучшения ситуации с безопасностью в стране нужно сократить наплыв беженцев, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ограничение потока мигрантов является условием для безопасности в стране", - приводит в субботу его слова агентство DPA. Это же, по словам политика, является предпосылкой для интеграции тех, кто имеет право на получение убежища на территории ФРГ.

При этом Зеехофер дал понять о принципиальном расхождении своей позиции со взглядами канцлера Ангелы Меркель, в очередной раз заявившей, что Германия достаточно сильна, чтобы справиться с миграционным кризисом.

Комментируя излюбленное утверждение Меркель - "Мы справимся с этим" - премьер Баварии отметил: "При всем желании я не могу одобрить данное заявление. Для этого слишком много проблем".

"Я не хочу говорить общественности неправду", - подчеркнул Зеехофер.