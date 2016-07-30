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    ​Премьер Баварии назвал условия безопасности ФРГ

    Хорст Зеехофер: Ограничение потока мигрантов является условием для безопасности в стране

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Баварии, председатель входящей в правящую в ФРГ коалицию партии Христианско-социальный союз (ХСС) Хорст Зеехофер считает, что для улучшения ситуации с безопасностью в стране нужно сократить наплыв беженцев, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Ограничение потока мигрантов является условием для безопасности в стране", - приводит в субботу его слова агентство DPA. Это же, по словам политика, является предпосылкой для интеграции тех, кто имеет право на получение убежища на территории ФРГ.

    При этом Зеехофер дал понять о принципиальном расхождении своей позиции со взглядами канцлера Ангелы Меркель, в очередной раз заявившей, что Германия достаточно сильна, чтобы справиться с миграционным кризисом.

    Комментируя излюбленное утверждение Меркель - "Мы справимся с этим" - премьер Баварии отметил: "При всем желании я не могу одобрить данное заявление. Для этого слишком много проблем".

    "Я не хочу говорить общественности неправду", - подчеркнул Зеехофер.

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