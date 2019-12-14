​Представительница Ямайки одержала победу в конкурсе "Мисс мира"

Обладательницей титула "Мисс мира 2019" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх (Toni-Ann Singh) из Ямайки.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Церемония награждения состоялась в Лондоне в субботу, 14 декабря. Корону вручала прошлогодняя победительница, мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон (Vanessa Ponce de Leon).

Тони-Энн Сингх стала второй представительницей Ямайки, которая одержала победу в международном конкурсе красоты "Мисс мира". В последний раз девушка из этой страны получала такой титул в 1993 году.

Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино. Второй вице-мисс признали представительницу Индии Суман Рао.

Конкурс красоты "Мисс мира" проводится с 1951 года и считается одним из старейших. В следующем году корону "Мисс мира" будут вручать в 70-й раз. Ожидается, что награждение пройдет в Таиланде.