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Представительница США в ООН назвала ракетные удары по Украине "позорными"

Представительница США в ООН назвала ракетные удары по Украине "позорными" Целенаправленные ракетные обстрелы РФ по украинским объектам критической инфраструктуры являются позорной эскалацией войны.
Другие страны
24 ноября 2022 г. 05:25
Представительница США в ООН назвала ракетные удары по Украине позорными

Целенаправленные ракетные обстрелы РФ по украинским объектам критической инфраструктуры являются позорной эскалацией войны.

Как передает Report, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, такая стратегия России является "бесчеловечной".

"Будем откровенны, это - атаки, направленные против критически важной инфраструктуры, и они являются позорной эскалацией в жестокой и неоправданной войне России", - сказала постпред США.

Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин пытается превратить зимние холода в оружие, чтобы принести большие страдания для украинского народа.

Представительница Штатов отметила, что российские атаки на мирную инфраструктуру являются такими масштабными, что привели к отключению электроснабжения за пределами Украины. Кроме того, они создали серьезные риски на ядерных объектах Украины. Из-за этого она обратилась к ООН с призывом "решительно и безоговорочно" осудить действия российских оккупантов. Постпред США также заявила необходимость добиться создания механизма ответственности РФ за такие действия.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать народ Украины", – резюмировала она.

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