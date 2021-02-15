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Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае

Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае Некоторые варианты вируса начали распространяться с местных рынков, но другая часть не имела к ним отношения
Другие страны
15 февраля 2021 г. 11:19
Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае

Глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек рассказал о новых выводах по ситуации с коронавирусом в Ухане в декабре 2019 года. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Китай предоставил экспертам ВОЗ данные только по 174 случаям заражения, зафиксированным в тот период. Однако, отметил Эмбарек, реальное число заболевших было гораздо выше, поскольку за помощью обращались только пациенты с тяжелой формой инфекции. При этом, согласно сегодняшним данным, на таких больных приходится только 15 процентов случаев, а в чаше всего COVID-19 протекает в легкой форме.

"Есть основания полагать, что в декабре 2019-го в городе Ухань, где произошла первая вспышка коронавирусной инфекции, по меньшей мере тысяча человек были заражены 13 разными штаммами COVID-19", — заявил Эмбарек в интервью CNN.

Он указал на то, что некоторые варианты вируса начали распространяться с местных рынков, но другая часть не имела к ним отношения.

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