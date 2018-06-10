Представители США и КНДР проведут встречу в Сингапуре в преддверии саммита

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Представители США и КНДР проведут в Сингапуре встречу в преддверие саммита президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Завтра утром, в 10 утра по местному сингапурскому времени, посол США на Филиппинах Сун Ким возглавит делегацию США для встречи рабочей группы с делегацией Северной Кореи", - сказала Сандерс, слова которой приводит пресс-службе Белого дома, передает Report.

Ким, уроженец Южной Кореи, в последние дни возглавлял одну из американских групп по подготовке саммита и провел целую серию встреч со своими северокорейскими коллегами. Пресс-секретарь также сообщила, что после прибытия в Сингапур Трамп "проводил время со своими сотрудниками, читал материалы, готовился к встречам в Сингапуре".