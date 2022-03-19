Представители ОДАУ передали украинской армии тысячу аптечек

Представители Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) передали украинской армии 1000 аптечек, сделанных на заказ.

Представители Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) передали украинской армии 1000 аптечек, сделанных на заказ.

Как сообщил Report глава ОДАУ, доктор юридических наук Хикмет Джавадов, аптечки переданы посольству Украины в Азербайджане.

"На встрече с послом Украины Владимиром Каневским наряду с аптечками нами были также переданы 1000 банок тушенки и прочие предметы первой необходимости. Мы защищаем нашу Украину, наши дома и стены. Кто-то с оружием, кто-то словом, а кто-то конкретным делом. На этом наша помощь не ограничится. Мы будем вместе ковать нашу общую победу над агрессором. Слава Украине!", - отметил он.

Отметим, что 23 февраля члены правления ОДАУ по случаю 30-летия Ходжалинской трагедии прибыли в Баку вместе с киевским театром импровизации "Черный квадрат" для показа спектакля "Дети, которые не выросли". Эта была инициатива ОДАУ, однако 24 февраля Россия начала военные действия в Украине, закрылось воздушное пространство и они вынуждены были остаться в Баку.

Несмотря на это, члены правления ОДАУ продолжают оказывать информационное содействие и гуманитарную помощь Украине.

26 февраля они организовали акцию перед посольством Украины против российской агрессии. Активисты ОДАУ оказывают финансовую помощь украинской армии. Так, почетный председатель ОДАУ Октай Эфендиев перевел 3 миллиона гривен.