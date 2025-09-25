Представители колоний Франции и Нидерландов провели акцию протеста у штаб-квартиры ООН

Участники международной конференции "Заморские территории после Бужевальского соглашения: реколонизация или деколонизация?", проходившей в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН, провели мирную акцию протеста у штаб-квартиры организации.

Как сообщает Report, в ходе протестов звучали лозунги "Эра французского колониализма закончилась", "Мы говорим нет Бужевальскому соглашению", "Канаки будут жить, колониализм умрет", "Независимость - не вариант, а право", "Колониализм - преступление против народа канаков", а также другие лозунги против политики колониализма Франции и Нидерландов.

В акции приняли участие представители заморских территорий Франции - Канакии (Новой Каледонии), Гваделупы, Мартиники, Реюньона, Маои-Нуи (Французской Полинезии), Французской Гвианы, а также колониальных территорий Нидерландов - Бонайре, Арубы, Сен-Мартена, которые выразили поддержку канакам.