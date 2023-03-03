Представитель ВС США в Израиле обсудит ситуацию в сфере безопасности

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли прибыл в Израиль, где намерен обсудить вопросы региональной безопасности со своими израильскими коллегами.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли прибыл в Израиль, где намерен обсудить вопросы региональной безопасности со своими израильскими коллегами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэйв Батлер.

"Они обсудят многочисленные проблемы и возможности, которые стоят перед Израилем и регионом Ближнего Востока", - приводит его слова агентство Reuters.

Другие подробности визита Милли его представитель не предоставил.