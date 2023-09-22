О нас

Постпред Китая в ООН: Диалог между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам международной стабильности

Постпред Китая в ООН: Диалог между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам международной стабильности "Диалог между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам международной стабильности".
Другие страны
22 сентября 2023 г. 02:39
Постпред Китая в ООН: Диалог между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам международной стабильности

"Диалог между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам международной стабильности".

Как передает Report, об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Ген Шуань.

"Армения и Азербайджан являются соседями и поэтому необходимо вести диалог. Это не только в интересах двух упомянутых стран, но и в интересах региональной и международной стабильности", - сказал он.

По его словам, официальный Пекин постоянно призывал обе стороны не допускать напряженности и жертв среди гражданского населения, а также ухудшения гуманитарной ситуации в регионе:

"Мы поддерживаем обе страны в продолжении мер по укреплению доверия посредством диалога и переговоров. Спор между ними должен быть разрешен на основе норм и принципов международных отношений. Сделаем все возможное и сыграем конструктивную роль в этом процессе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çinin BMT-dəki rəsmisi: “Ermənistan və Azərbaycan arasında dialoq beynəlxalq sabitliyin maraqlarına uyğundur”

Другие новости из категории

Госминистр ОАЭ: Безопасность на Южном Кавказе важна
Госминистр ОАЭ: Безопасность на Южном Кавказе важна
22 сентября 2023 г. 00:00
Проармянский сенатор США привлечен к следствию по делу о взяточничестве
Проармянский сенатор США привлечен к следствию по делу о взяточничестве
21 сентября 2023 г. 22:21
Южный Судан настоял на отмене введенного ООН против него оружейного эмбарго
Южный Судан настоял на отмене введенного ООН против него оружейного эмбарго
21 сентября 2023 г. 20:21
Карл III ознакомился с ходом реставрации собора Нотр-Дам
Карл III ознакомился с ходом реставрации собора Нотр-Дам
21 сентября 2023 г. 19:12
Совет министров иностранных дел стран-участниц ШОС обсудил модернизацию организации
Совет министров иностранных дел стран-участниц ШОС обсудил модернизацию организации
21 сентября 2023 г. 18:58
СМИ: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю
СМИ: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю
21 сентября 2023 г. 18:47
Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сожжении Корана
Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сожжении Корана
21 сентября 2023 г. 18:39
Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом
Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом
21 сентября 2023 г. 17:55
США и Дания провели военные учения по применению ракет SM-6 на Балтике
США и Дания провели военные учения по применению ракет SM-6 на Балтике
21 сентября 2023 г. 17:47
Прокуратура Британии предъявила 5 гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ
Прокуратура Британии предъявила 5 гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ
21 сентября 2023 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi