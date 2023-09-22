Постпред Китая в ООН: Диалог между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам международной стабильности

"Диалог между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам международной стабильности".

"Диалог между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам международной стабильности".

Как передает Report, об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Ген Шуань.

"Армения и Азербайджан являются соседями и поэтому необходимо вести диалог. Это не только в интересах двух упомянутых стран, но и в интересах региональной и международной стабильности", - сказал он.

По его словам, официальный Пекин постоянно призывал обе стороны не допускать напряженности и жертв среди гражданского населения, а также ухудшения гуманитарной ситуации в регионе:

"Мы поддерживаем обе страны в продолжении мер по укреплению доверия посредством диалога и переговоров. Спор между ними должен быть разрешен на основе норм и принципов международных отношений. Сделаем все возможное и сыграем конструктивную роль в этом процессе".