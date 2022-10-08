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Представитель Госдепартамента США посетит Турцию

Представитель Госдепартамента США посетит Турцию Помощник заместителя министра по консульским вопросам Государственного департамента США Рена Биттер посетит Польшу, Германию и Турцию.
Другие страны
8 октября 2022 г. 07:14
Представитель Госдепартамента США посетит Турцию

Помощник заместителя министра по консульским вопросам Государственного департамента США Рена Биттер посетит Польшу, Германию и Турцию.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в письменном заявлении Госдепартамента США говорится, что "помощник заместителя министра по консульским вопросам Министерства иностранных дел Рена Биттер в период с 7 по 19 октября 2022 года посетит Франкфурт, Варшаву, Краков, Стамбул и Анкару".

"Этот визит подтверждает нашу глубокую и неизменную приверженность защите граждан США за границей и облегчению законных поездок в Соединенные Штаты", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.

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