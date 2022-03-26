Представитель ЕС 28 марта отправится в США после переговоров по атому в Иране

Координатор переговоров по иранской ядерной сделке, политдиректор дипслужбы ЕС Энрике Мора 28 марта отправится в Вашингтон после переговоров в Тегеране с замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.

Координатор переговоров по иранской ядерной сделке, политдиректор дипслужбы ЕС Энрике Мора 28 марта отправится в Вашингтон после переговоров в Тегеране с замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Tasnim.

По его данным, Мора прибудет в Тегеран в субботу вечером, а в воскресенье обсудит с замглавы иранского МИД нерешенные вопросы по ядерной сделке. В понедельник он должен отправиться в Вашингтон для консультаций с американскими официальными лицами, отмечает агентство.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной группой в формате "пять плюс один". Бывший президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этого соглашения. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция, а также США ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля прошлого года.