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Председатель ОБСЕ заявил об угрозе войны в Европе

Председатель ОБСЕ заявил об угрозе войны в Европе "Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет".
Другие страны
13 января 2022 г. 20:21
Председатель ОБСЕ заявил об угрозе войны в Европе

"Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Польши Збигнев Рау.

Заявление последовало на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 13 января, посвященном вопросам безопасности в Европе, в частности, кризису вокруг Украины.

Нынешний кризис "угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы", - подчеркнул Збигнев Рау. Он добавил, что организация является подходящей платформой для обсуждения проблем безопасности ряда государств и для перехода к мерам по укреплению доверия.

Дипломат выступил перед представителями 57 стран, включая Россию и США, и призвал использовать формат ОБСЕ для снижения региональной напряженности.

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