Председатель Европарламента: Распространение популизма в Европе остановилось

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что "сезон популизма в Европе подходит к концу" и свидетельством этого стали результаты состоявшихся в Великобритании парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил в опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera интервью.

"Если слоганы не реализуются, они ведут к разочарованию. Избиратели заметили, что Брюссель не может быть виноват во всем. Голосование в Великобритании показало, что сезон популизма кончается. Так было во Франции, Австрии, Нидерландах", - сказал А.Таяни.

Он считает, что потеря премьер-министром Великобритании Терезой Мэй необходимого большинства в парламенте означает, что переговоры о выходе Лондона из ЕС станут менее жесткими.

"Перспектива "жесткого Brexit" заблокирована. Важно, чтобы в Великобритании было сильное правительство, с которым ЕС должен вести открытый диалог, учитывая, что Лондон останется важным партнером для решения ключевых проблем, таких как терроризм, миграция", - указал Таяни. При этом важнейшим условием, по его словам, будет сохранение и гарантии соблюдения прав европейцев в Великобритании после того, как страна выйдет из сообщества.