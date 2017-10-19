Председатель Европарламента: Европа не согласится с независимостью Каталонии

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Европейские государства не поддержат независимость Каталонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни.

По его словам, каталонский кризис является внутренним делом Испании.

"Европа выступает за диалог. Важно искать решение в рамках испанской правовой базы и конституции", - добавил глава ЕП.

А.Таяни подчеркнул, что было бы желательным, если бы правительство Каталонии не провозглашало независимость, так как в данном случае Европа не сможет согласиться с ее независимостью.

Глава автономии Карлес Пучдемон направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в парламенте региона по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. В свою очередь испанское правительство в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.