В Берлине освободили предполагаемого сообщника террориста

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Германии приняла решение об освобождении ранее задержанного предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, въехавшего на грузовике в толпу в Берлине, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Расследование показало, что задержанный не был возможным сообщником Аниса Амри, и поэтому он был освобожден", - заявили в немецкой прокуратуре.

Также прокуратура предполагает, что автоматическая тормозная система, установленная в грузовом автомобиле, остановила грузовик после 70-80 м поездки по рождественской ярмарке, предотвратив дальнейший наезд на людей.