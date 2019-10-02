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Правительство Японии выразило КНДР протест после запуска ракет

Правительство Японии выразило КНДР протест после запуска ракет

Правительство Японии выразило протест КНДР после запуска ракет в среду, 2 октября.

Как передает Report, об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их", — говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что одна из двух выпущенных ракет упала в исключительной экономической зоне Японии.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему.

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