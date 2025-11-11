Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Правительство Украины лишило полномочий наблюдательный совет "Энергоатома"

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 23:26
    Правительство Украины лишило полномочий наблюдательный совет Энергоатома

    Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании "Энергоатом", в которой ранее прошли обыски.

    Как передает Report, об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

    "Сегодня приняли первые решения по перезапуску НАЭК "Энергоатом". Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании", - указала она в своем Telegram-канале.

    По словам Свириденко, теперь Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в недельный срок должно подать на утверждение правительства новый состав совета, проконсультировавшись с международными партнерами.

    "Задача нового состава - быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции", - отметила Свириденко.

    Она поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам. "Ожидаем результатов аудита в кратчайшие сроки. Материалы передадим правоохранительным и антикоррупционным органам", - добавила глава кабмина Украины.

    10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича.

