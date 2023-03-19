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Правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 граждан России

Правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 граждан России Правительство Молдовы намерено ввести санкционные меры в отношении 25 граждан России.
Другие страны
19 марта 2023 г. 17:32
Правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 граждан России

Правительство Молдовы намерено ввести санкционные меры в отношении 25 граждан России.

Как передает Report, об этом заявил в интервью местным СМИ министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединится к санкциям Запада в отношении России, однако в пятницу, выступая в парламенте со специальным обращением к депутатам, она подчеркнула, что власти республики выбрали исключительно европейский вектор развития. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС, а также заявила, что СНГ не помогает развитию республики.

"Молдова постепенно присоединяется к антироссийским санкциям, которые ввел ранее Евросоюз. Через несколько недель правительство введет санкционные меры в отношении 25 граждан России. Речь идёт преимущественно о запрете на въезд в Молдавию, о замораживании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины", - заявил Попеску.

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Версия на английском языке Moldovan gov't eyes imposing sanctions against 25 Russian citizens

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