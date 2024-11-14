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Правительство Литвы сложило полномочия

Правительство Литвы сложило полномочия Правительство Литвы во главе с Ингридой Шимоните сложило полномочия перед президентом Гитанасом Науседой.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 20:30
Правительство Литвы сложило полномочия

Правительство Литвы во главе с Ингридой Шимоните сложило полномочия перед президентом Гитанасом Науседой.

Как передает Report, об этом сообщила президентская пресс-служба.

Отмечается, что 14 ноября приступил к работе вновь избранный в ходе состоявшихся в октябре двух туров голосования Сейм (парламент) республики. После этого кабмин слагает полномочия, а глава государства в течение последующих 15 дней должен представить депутатам на утверждение кандидатуру премьера.

Президент поручил правительству продолжать исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра и формирования кабинета, говорится в сообщении.

На эту должность победившая на выборах Социал-демократическая партия Литвы выдвигает своего вице-председателя - 45-летнего специалиста по компьютерным системам Гинтаутаса Палуцкаса. Он был выдвинут после решения председателя партии Вилии Блинкевичюте не претендовать на пост премьера, а остаться депутатом Европарламента.

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