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Правительство Кувейта подало в отставку на фоне противостояния с парламентом

Правительство Кувейта подало в отставку на фоне противостояния с парламентом Правительство Кувейта подало заявление об отставке.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 14:10
Правительство Кувейта подало в отставку на фоне противостояния с парламентом

Правительство Кувейта подало прошение об отставке крон-принцу страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, премьер-министр подал в отставку в преддверии голосования вотума о недоверии в парламенте на фоне длительного политического противостояния.

Голосование о недоверии запланировано на среду. Оппозиционные депутаты планируют заслушать отчет премьера и задать ему массу неудобных вопросов, включая предполагаемую коррупцию.

Национальная ассамблея Кувейта наделена большим влиянием в отличие от парламентов других стран Персидского залива, включая право принимать и блокировать законы, требовать отчеты от министров и выдвигать предложения о недоверии высокопоставленным правительственным чиновникам.

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