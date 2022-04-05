Правительство Кувейта подало в отставку на фоне противостояния с парламентом

Правительство Кувейта подало заявление об отставке.

Правительство Кувейта подало прошение об отставке крон-принцу страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, премьер-министр подал в отставку в преддверии голосования вотума о недоверии в парламенте на фоне длительного политического противостояния.

Голосование о недоверии запланировано на среду. Оппозиционные депутаты планируют заслушать отчет премьера и задать ему массу неудобных вопросов, включая предполагаемую коррупцию.

Национальная ассамблея Кувейта наделена большим влиянием в отличие от парламентов других стран Персидского залива, включая право принимать и блокировать законы, требовать отчеты от министров и выдвигать предложения о недоверии высокопоставленным правительственным чиновникам.