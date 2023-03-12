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Правительство Йемена и хуситы начали переговоры при посредничестве ООН

Правительство Йемена и хуситы начали переговоры при посредничестве ООН Правительство Йемена и повстанцы-хуситы начали переговоры об обмене пленными в Швейцарии.
Другие страны
12 марта 2023 г. 00:25
Правительство Йемена и хуситы начали переговоры при посредничестве ООН

Правительство Йемена и повстанцы-хуситы начали переговоры об обмене пленными в Швейцарии.

Как сообщает Report, об этом пишет Associated Press.

Посредниками между сторонами конфликта выступают спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг и Международный комитет Красного Креста. Грундберг призвал к освобождению как можно большего числа пленных.

Текущие переговоры продолжают обсуждение соглашения, заключенного в 2018 году. Тогда стороны конфликта договорились освободить всех пленных без каких-либо условий. После этого йеменское правительство и хуситы провели несколько обменов пленными.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади

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