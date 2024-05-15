Трое погибли, сотни пострадали при беспорядках во французской Новой Каледонии

Силы безопасности арестовали 140 человек во время беспорядков в ночь со вторника на среду в Нумеа, столице Новой Каледонии.

Силы безопасности арестовали 140 человек во время беспорядков в ночь со вторника на среду в Нумеа, столице Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя президента Новой Каледонии.

По его словам, три человека погибли в результате беспорядков. Верховный комиссар Франции Луи Ле Франк ранее сообщал, что один человек был убит из огнестрельного оружия, двое других получили ранения. Участника беспорядков застрелили не сотрудники полиции.

Верховный комиссар сообщил, что происходили "перестрелки между бунтовщиками и силами гражданской обороны". Была попытка штурма жандармского участка.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что ранения получили сотни человек, в том числе около 100 полицейских и жандармов. Десятки домов и коммерческих зданий были сожжены.

Отметим, что в ответ на бурные протесты в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий.