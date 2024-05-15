О нас

Трое погибли, сотни пострадали при беспорядках во французской Новой Каледонии

Трое погибли, сотни пострадали при беспорядках во французской Новой Каледонии Силы безопасности арестовали 140 человек во время беспорядков в ночь со вторника на среду в Нумеа, столице Новой Каледонии.
Другие страны
15 мая 2024 г. 10:49
Трое погибли, сотни пострадали при беспорядках во французской Новой Каледонии

Силы безопасности арестовали 140 человек во время беспорядков в ночь со вторника на среду в Нумеа, столице Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя президента Новой Каледонии.

По его словам, три человека погибли в результате беспорядков. Верховный комиссар Франции Луи Ле Франк ранее сообщал, что один человек был убит из огнестрельного оружия, двое других получили ранения. Участника беспорядков застрелили не сотрудники полиции.

Верховный комиссар сообщил, что происходили "перестрелки между бунтовщиками и силами гражданской обороны". Была попытка штурма жандармского участка.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что ранения получили сотни человек, в том числе около 100 полицейских и жандармов. Десятки домов и коммерческих зданий были сожжены.

Отметим, что в ответ на бурные протесты в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Three killed, hundreds injured in riots in French New Caledonia

Самое важное

Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi